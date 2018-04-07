На Тернопільщині спіймали чоловіка, який розбирав залізничну колію

07/04/2018 Розмір тексту:

Посягання на життя працівника правоохоронного органу інкримінують правоохоронці Гусятинщини 46-річному жителю Хмельниччини.

Чоловіка на гарячому під час крадіжки з’єднань до залізничних колій між селами Чабарівка та Гусятином піймали поліцейські, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловік погодився проїхати з слідчо-оперативною групою до місцевого відділення поліції, щоб пояснити свій вчинок. Проте в якийсь момент він різким рухом руки приклав до шиї службовця предмет, схожий на складний ніж і почав вимагати зупинити транспорт. При невиконанні його вимоги погрожував розправою.

Зловмисника затримали. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. У ході перевірки стало відомо, що підозрюваний того дня зняв на залізничній колії на перегоні Гусятин – Копичинці металеві підкладки та понад 200 костилів. Розмір завданих збитків встановлюється.

Відповідатиме хмельниччанин за двома статтями – напад на поліцейського та крадіжка. Триває слідство. Працівники поліції перевіряють підозрюваного на причетність до крадіжки деталей в результаті якої 27 березня пасажирський вагон зійшов з колії. Встановлюють оперативники і особу його спільника.