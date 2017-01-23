На Тернопільщині спіймали браконьєрів, які полювали у заповіднику

23/01/2017 Розмір тексту:

За порушення правил полювання до адміністративної відповідальності притягнуто 9 громадян.

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області 22 січня, в день закриття полювання на пушного звіра, проведено рейд по боротьбі із браконьєрством на території Гусятинського району в заповіднику «Медобори», а також на його охоронних зонах та в мисливських угіддях Гусятинської РО УТМР в районі сіл Вікно, Монастириха, Паївка, Мала Лука, Кокошинці.

За порушення правил полювання до адміністративної відповідальності притягнуто 9 громадян за ч.1 ст.85 КУпАП, а голові Гусятинської РО УТМР надіслано припис про посилення контролю у наданих в користування угіддях.

Крім того, у кварталі 29 Вікнянського лісництва природного заповідника «Медобори» затримано двох громадян, які незаконно полювали. Даний факт задокументовано, вилучено дві мисливські рушниці, матеріали направлено до Гусятинського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.248 Кримінального кодексу України.