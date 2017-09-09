На Тернопільщині спіймали браконьєрів-ненажер, які “вигребли” майже центнер риби. ФОТО

09/09/2017 Розмір тексту:

Вісімдесят три лящі, шість коропів, вісім судаків та сорок карасів – такий улов вагою понад 78 кілограм вилучили правоохоронці Гусятинського відділення поліції. Сьомого вересня надійшло повідомлення від головного державного інспектора рибного патруля про те, що він на водосховищі річки Збруч в селі Кокошинці виявив ймовірних браконьєрів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника Гусятинського відділення поліції Олега Гудака, двоє мешканців Хмельницької області за допомогою чотирьох п’ятдесятиметрових рибальських сіток виловлювали рибу. Саме у той момент, коли браконьєри витягували улов, їх піймали представники Тернопільського управління агенства рибного господарства.

З місця злочину правоохоронці вилучили знаряддя для незаконного вилову риби, човен та рибу. Свою провину чоловіки визнали. Один з них уже притягувався до відповідальності за браконьєрство.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 249 частина 1 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.