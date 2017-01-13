На Тернопільщині спіймали браконьєра, котрий хотів вполювати кабана чи козулю

13/01/2017 Розмір тексту:

Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області затримали мешканця села Плотича Козівського району, який полював з карабіном і мисливською собакою породи лайка на копитних.

Як повідомляє прес-служба відомства, браконьєр полював у мисливських угіддях двох районів – Бережанського та Козівського, біля сіл Бишки, Куропатники, Потік, без дозволу на добування мисливських тварин, у заборонений час, не у день полювання, а в темний період доби.

На щастя браконьєра, ні кабана, ні кози йому вполювати не вдалося. В іншому випадку радість за незаконно добутого кабана та козу вартувала б йому, відповідно, 10 та 8 тисяч гривень з вилученням знарядь та засобів добування.

На цей раз порушник відбувся лише штрафом. Його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 85 КУпАП.