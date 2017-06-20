На Тернопільщині спіймали банду злодіїв зі Львова

20/06/2017 Розмір тексту:

Зграю затримали на виїзді зі Зборова. У зловмисників вилучили чуже майно, яке вони напередодні вигребли з квартири у райцентрі.

Близько обідньої пори до співробітників Зборівського відділення поліції звернувся житель районного центру і повідомив про крадіжку. Невідомі особи, зламавши серцевину замка вхідних дверей, винесли з його помешкання відеокамеру, два планшети, алкогольні напої – загалом на суму майже вісім тисяч гривень.

Операція із затримання зловмисників пройшла блискуче. Поліцейським Зборівщини допомагали оперативники кримінальної поліції області.

– Підозрюваними виявилися троє мешканців Львівщини – двоє з них раніше судимі за майнові злочини, – розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух. – Маємо підозри, що гастролери причетні до крадіжки, яка сталася у Зборові місяць тому. Адже, за оперативними даними, тоді «засвітилася» автівка марки «Ауді», на якій пересувалися злочинці. На аналогічному транспортному засобі зловмисники й тепер приїхали до райцентру.

Діяли зайди в білий день: заходили у під’їзди багатоповерхівок і шукали, де господарів немає вдома. Якщо зустрічали когось з місцевих, розповідали, що проводять соцопитування. Квартира потерпілого зборівчанина того дня була єдина, куди зловмисники відважилися проникнути.

Суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваним. Двоє з них перебувають під вартою, третій – під домашнім арештом. Зловмисникам інкримінують частину 3 статті 185 ККУ та перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільщини та Львівської області, повідомляє Досьє 102.