На Тернопільщині спіймали банду, яка вкрала добра на мільйон. ФОТО

02/03/2017 0
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На Тернопільщині затримано злочинну групу, що викрала з помешкань громадян майно на суму понад  1 мільйон гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців, викрито злочинну групу осіб – жителів сусідньої області, які займалися таємними викраденнями чужого майна з помешкань громадян Тернопільщини.

Уже встановлено причетність зловмисників до п’яти крадіжок майна, вчинених впродовж лютого 2017 року з будинків жителів Тернопільського району на суму понад один  мільйон гривень.

Наразі трьох учасників цієї групи, один з яких раніше судимий та розшукується правоохоронцями сусідньої області за вчинення крадіжок, затримано.

Під час обшуків,  за місцем проживання підозрюваних, виявлено та вилучено частину викраденого майна – ювелірні вироби, колекційні монети, а також  знаряддя та засоби вчинення злочину.

Триває досудове розслідування за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), процесуальне керівництво у якому здійснює Тернопільська місцева прокуратура.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.

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