На Тернопільщині спека чергуватиметься з грозами

06/06/2017 Розмір тексту:

Досить мінливу погоду передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. Можливі різкі перепади температурних показників: від прохолодної погоди до спеки. Також не обійдеться без опадів, а місцями можливі сильні дощі і грози.

Мінлива хмарність, різкі перепади температурних показників, дощі і грози, – таку погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, перша частина червня надто спекотною не буде. Погода характеризуватиметься мінливістю і частими дощами.

«У західній частині України, зокрема на території Тернопільської області передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура повітря: вночі 14 – 16 градусів тепла, вдень 24 – 28 градусів тепла, місцями до 30-ти градусів тепла. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Також по всій території регіону передбачаються короткочасні опади: дощі та грози, часом пориви вітру».

Більш спекотну і суху погоду передбачають у другій половині червня.

Софія Романська