На Тернопільщині сотні жінок і дітей потерпають від насильства

17/03/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Сотні жінок, дітей і навіть чоловіків у різних регіонах України потерпають від насильства. За словами експертів, офіційна статистика потерпілих значно менша від реальної. Відтак, щоб допомогти жителям краю, був створений інформаційний довідник «Захисти себе від насильства», який репрезентували в обласному прес-клубі.

Більшість потерпілих замовчують факти насильства, як наслідок – проблема лише загострюється. Минулого року у Тернопільській області за допомогою до соціальних служб звернулося трохи більше сотні постраждалих.

«Цей інформаційний довідник «Захисти себе від насильства» створений, щоб допомогти потерпілим, вказати шлях, як діяти у певній ситуації. Там є вся необхідна інформація, контакти осіб, які можуть допомагати. Тож подіваємося, що це довідник пригодиться жителям краю», – каже керівник ГО «МЦР «Міст» Христина Біла.

У соціальному довіднику можна знайти інформацію про те, що робити та куди звернутися у випадках фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства. Телефон довіри у Тернополі – 43-31-00 або 386 з мобільного.

  • Теги:

Коментарі (1)

СЕЛЯНИН

17/03/2017

ЮВЕНАЛКУ БУДУТЬ ВВОДИТИ, ВІД ЗУБОЖІЛИХ СЕЛЯН БУДУТЬ ВІДБИРАТИ ДІТЕЙ,ГЕНОЦИД УКРАІНЦІВ ТРИВАЕ

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
16 / 0,341 / 9.52m