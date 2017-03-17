На Тернопільщині сотні жінок і дітей потерпають від насильства

17/03/2017 Розмір тексту:

Сотні жінок, дітей і навіть чоловіків у різних регіонах України потерпають від насильства. За словами експертів, офіційна статистика потерпілих значно менша від реальної. Відтак, щоб допомогти жителям краю, був створений інформаційний довідник «Захисти себе від насильства», який репрезентували в обласному прес-клубі.

Більшість потерпілих замовчують факти насильства, як наслідок – проблема лише загострюється. Минулого року у Тернопільській області за допомогою до соціальних служб звернулося трохи більше сотні постраждалих.

«Цей інформаційний довідник «Захисти себе від насильства» створений, щоб допомогти потерпілим, вказати шлях, як діяти у певній ситуації. Там є вся необхідна інформація, контакти осіб, які можуть допомагати. Тож подіваємося, що це довідник пригодиться жителям краю», – каже керівник ГО «МЦР «Міст» Христина Біла.

У соціальному довіднику можна знайти інформацію про те, що робити та куди звернутися у випадках фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства. Телефон довіри у Тернополі – 43-31-00 або 386 з мобільного.