На Тернопільщині службовці селищної ради розбазарили 80000 гривень

27/03/2018 Розмір тексту:

Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно службовців однієї з селищних рад Гусятинського району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування незаконно, в порушення відповідного «Положення про преміювання» затвердженого сесією селищної ради, преміювали начальників відділів структурних підрозділів ради в розмірі 65 відсотків посадового окладу. Отож, службовці, зловживаючи своїм службовим становищем, у лютому 2018 р. здійснили розтрату 80 тис грн державних коштів.

Триває розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснює Чортківська місцева прокуратура.