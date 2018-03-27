На Тернопільщині службовці селищної ради розбазарили 80000 гривень

27/03/2018 0
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Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191  КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем)  стосовно службовців  однієї з селищних рад Гусятинського району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування  незаконно, в порушення відповідного  «Положення про преміювання» затвердженого сесією селищної ради,  преміювали начальників відділів структурних підрозділів ради  в розмірі 65 відсотків посадового окладу. Отож, службовці, зловживаючи своїм службовим становищем, у лютому 2018 р. здійснили розтрату  80 тис грн державних коштів.

Триває розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснює Чортківська місцева  прокуратура.

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