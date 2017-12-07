На Тернопільщині сім’я отруїлася чадним газом. Загинула жінка
07/12/2017 0
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В селі Бортники, що на Тернопільщині, в приватному будинку сім`я отруїлась чадним газом.
Внаслідок трагедії загинула пенсіонерка 1932 року народження, повідомляє Тернопільська липа.
На щастя, її сина вдалось врятували. Його було госпіталізовано.
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