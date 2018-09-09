На Тернопільщині шукають порушника, який спалював сміття і обматюкав інспекторів

09/09/2018 Розмір тексту:

З метою недопущення спалювання рослинності, її залишків та відходів, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області провела чергові рейди на території Байковецької об’єднаної громади Тернопільського району та Тернопільської міської ради.

Як повідомили у відомстві, обстежено території сіл Кутківці, Пронятин, вул. Об’їзної і навколишніх дач на території Петриківської сільської ради.

У рейді взяли участь представники муніципальної поліції Тернополя та кореспонденти телеканалу ТТБ.

Як наслідок, зафіксовано три випадки випалювання сухих рослинних решток у межах дачних ділянок. Складено два протоколи про адміністративне правопорушення на громадян за ст. 77-1 КУпАП. Один з порушників у брутальній формі відмовився від надання будь-яких пояснень, загасив вогонь та покинув місце події. Проводяться оперативні дії для встановлення особи порушника.

У результаті об’їзду сіл Шляхнитці, Лозова та Дубівці зафіксовано вісім випадків спалювання залишків рослинності. На чотирьох осіб складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 77-1 КУпАП.

У ході рейдових об’їздів також проводиться роз’яснювальна робота з населенням про шкідливість спалювання відходів та рослинних решток. Адже побороти складений стереотип надзвичайно важко. Виникає питання: що робити з тим баченням? Відповідь проста. Кожен може компостувати рослинні рештки на своїй земельній ділянці, а в подальшому ще й отримати органічне добриво, або ж орган місцевого самоврядування організовує їх збір і вирішує питання централізовано.