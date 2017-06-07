На Тернопільщині шукають офіцерів запасу

07/06/2017 Розмір тексту:

До кінця червня на Тернопільщині триватиме призов до Збройних сил України. Упродовж цього періоду з нашого краю призвуть до півсотні офіцерів запасу.

Кличуть до служби офіцерів запасу до 43 років. Термін служби у Збройних силах України триває 18 місяців.

«Спочатку особи, які підпадають під призов, проходять медичну комісію. Потім, після проходження медичної комісії, їх відправлятимуть у різні військові частини України для проходження строкової служби. Наголошуємо, що у зону антитерористичної операції офіцерів запасу ніхто відправляти не буде. Також всі офіцери запасу, які проходять строкову службу, будуть отримувати державне забезпечення», – відзначив заступник військового комісара, начальник мобілізаційного відділу Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Года.

В обласному військовому комісаріаті нагадують: за ухиляння від призову на строкову службу передбачена відповідальність.

Софія Романська