На Тернопільщині шукають найсильніший християнський голос

01/03/2017 Розмір тексту:

З нагоди 500-річчя Реформації на Тернопільщині організували конкурс «Файна пісня для Ісуса». Вокалісти з різних населених пунктів області змагаються за краще виконання твору християнської тематики.

Конкурс «Файна пісня для Ісуса» складається з чотирьох етапів. Для участі у першому етапі необхідно було заспівати загальну християнську пісню, для другого відбору треба підготувати пісню-молитву за Україну, для третього – твір Пасхальної тематики, і для четвертого – пісню про Реформацію. Представники журі оцінюють не лише професіоналізм, а й впевнену подачу твору. «Впевнений спів має значення, а також те, як звучить твір на професійному рівні. Важливо, щоб пісня звучала від серця. Тоді вона викликає впевненість у тому, що Господь Бог посеред нас», – каже викладач-методист Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського Ігор Андриїшин.

Для участі у першому етапі конкурсу зареєструвалося півсотні талановитих співаків з різних регіонів краю. Серед умов – пісня має бути українською мовою християнського змісту. Обмежень щодо віку чи належності до певної церкви немає. «Я вирішила взяти участь у цьому конкурсі напевно тому, що Господь дав мені талант, я зрозуміла це. І коли я не використовую свій талант, це те ж саме, що я закопую його. А також мама мене постійно заохочувала, щоб я співала. Обрала пісню «Доброго дня, Ісус». Це та пісня, якою я живу», – каже учасниця конкурсу Марія-Марта Бревус.

Всі вокалісти докладають максимум зусиль, щоб пісня для Творця прозвучала якнайкраще. Проте найбільше хвилюються рідні та друзі учасників конкурсу. «В мене троє дітей бере участь у цьому конкурсі. Взагалі вони багато співають, постійно вчаться співати. Але незначне хвилювання є напевно через те, що співаємо для Бога. Це особлива відповідальність», – каже мама учасників конкурсу Людмила Данько.

Наступний етап конкурсу стартує одинадцятого березня. Тоді журі будуть ще вимогливіші. «Тернопіль – єдине місто, яке має міжконфесійний фестиваль «Я там, де є благословення». У цьому фестивалі бере участь дуже багато колективів протестантського напрямку. Особливість цього конкурсу насамперед у тому, що він присвячений 500-річчю Реформації. Особливість також в тому, що тут зібралися люди не просто виступити, а позмагатися, ця риса для мене важлива. Я людина світська, стороння – дивлюся на мистецьку складову. Мистецька складова має значно більше відповідальності. Мене більше цікавить не аранжування твору, а те, щоб не було фальші, щоб пісня брала за душу. Я сам організовував до сімнадцяти фестивалів різного напрямку, маю своїх 35 дисків. Тому я оцінюю середину виконавця. Я побачив тих колективів, які є готові. Яких сцена покликала і вони на своєму місці», – каже начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик.

Серед талановитих співаків краю оберуть найсильніший голос, який представлятиме регіон на Всеукраїнському рівні в Одесі.