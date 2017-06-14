На Тернопільщині шукають молодих юристів

14/06/2017 Розмір тексту:

Шістдесят молодих юристів прийняли на роботу цього року до підрозділів головного територіального управління юстиції в області. Окрім цього у відомстві ще потрібно п’ятдесят спеціалістів. Відтак молодих шукачів роботи з юридичною освітою просять зголошуватися.

Юристам, які пройдуть конкурсний відбір, обіцяють добру зарплату і кар’єрний ріст.

«Хочу закликати молодих юристів, які завершили навчальний заклад і ще не мають роботи, брати участь у конкурсах до наших підрозділів. В нас є такі підрозділи: державної виконавчої служби, реєстрації актів цивільного стану, нотаріату. Спектр для роботи дуже великий. Особи, які пройдуть відбір, зможуть у нас працевлаштуватися. Обіцяємо добрі умови роботи і заробітну плату від п’яти тисяч гривень. Завдяки підтримці Міністерства юстиції ми отримали додаткове фінансування і на протязі цього року молодий фахівець після вищого навчального закладу, який прийшов до нас на роботу, отримує заробітну плату – від п’яти тисяч гривень. Середня зарплата спеціаліста в головному територіальному управлінні – 6 – 7 тисяч гривень», – відзначив начальник головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов.

Додаткову інформацію радять шукати на сайті управління.

Софія Романська