На Тернопільщині шукають диво-дітей
Десятий рік поспіль найталановитіших дітей України відзначать грошовими преміями та подарунками на Всеукраїнській премії «Диво-Дитина». Урочисте вручення відбудеться у березні під час святкування ювілею конкурсу. На свято завітають зірки естради, найвідоміші представники мистецтва, науки, спорту.
Для участі у ювілейній премії «Диво-Дитина» запрошують талановитих та обдарованих дітей України віком від 4 до 13 років. Основна мета заходу – пошук, відбір, вшанування та нагородження грошовими преміями найталановитіших та найобдарованіших дітей України.
Номінантів обиратимуть у номінаціях «Найрозумніша дитина», «Найтворча дитина», Найспортивніша дитина», «Найдивовижніша дитина», «Найгероїчніша дитина» за оцінками екмпертів.
Перелік необхідних документів:
1. Копія свідоцтва про народження дитини
2. Анкета учасника (на сайті divo-dutuna.com)
3. Документи, що підтверджують досягнення дитини (дипломи , грамоти, сертифікати, фото, відео, статтті та інше).
Документи приймаються до 20 березня 2018 року.
З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись на сайті: www.divo-dutuna.com.
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