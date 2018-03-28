На Тернопільщині шукають “диверсантів”, які ледь не пустили під укіс потяг

28/03/2018 Розмір тексту:

Один вагон дизельного потягу Гусятин-Чортків зійшов з рейок. Причина – крадіжка костилів та металевих підкладок, якими кріпляться рейки до шпал.

Про аварію повідомив головний інженер Чортківської залізничної колії.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що злочин трапився 27 березня з 11:30 по 15:30, оскільки в цей час даним шляхом не проїжджали потяги. За попередньою інформацією, невідомі зняли 114 металевих підкладок “Д-65″ та 456 костилів та 24 колійних шурупів

На момент аварії в вагоні перебувало 15 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки вагон не перекинувся.

З місця події правоохоронці вилучили ріжковий ключ та інше обладнання. Триває слідство відповідно до статті 185 частина 1 ККУ – крадіжка. Працівники поліції встановлюють особи підозрюваних.

Поліцейські звертаються до мешканців Тернополя та області, якщо хтось бачить, як на колії працюють люди без розпізнавальних жилетів, повідомляйте на лінію “102″.