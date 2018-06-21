На Тернопільщині школярі зможуть розглядати Марс за мільйон гривень. ВІДЕО

21/06/2018 Розмір тексту:

В учнів Лозівської ЗОШ з’явилася можливість побачити космос. Там запустили першу в Україні шкільну автоматизовану обсерваторію.

Тутешні астрономи розповідають: потужність телескопа на вежі дозволяє побачити чи не всю галактику.

Обсерваторію уже випробували. Завдяки їй учні школи спостерігали політ комети.

Вежу з телескопом збудували за кошти Байковецької громади та програми агентства США з міжнародного розвитку. Вартість проекту – більше мільйона гривень.

Нову обсерваторію відвідала посол США Марі Йованович.

Детальніше про унікальний проект – в сюжеті ІНТБ.