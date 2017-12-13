На Тернопільщині “шістка” збила мотоцикліста

13/12/2017 Розмір тексту:

ДТП з потерпілим трапилася 12 грудня близько 16:00.

Водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись другорядною дорогою та проїжджаючи перехрестя, допустив зіткнення з мотоциклом Honda-600 F, повідомляють у поліції.

В результаті удару кермувальника двоколісного мототранспорту із переломами та забоями госпіталізували в травматологічне відділення.

Обидві автопригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ.