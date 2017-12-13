На Тернопільщині “шістка” збила мотоцикліста
13/12/2017 0
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ДТП з потерпілим трапилася 12 грудня близько 16:00.
Водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись другорядною дорогою та проїжджаючи перехрестя, допустив зіткнення з мотоциклом Honda-600 F, повідомляють у поліції.
В результаті удару кермувальника двоколісного мототранспорту із переломами та забоями госпіталізували в травматологічне відділення.
Обидві автопригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ.
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