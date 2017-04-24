На Тернопільщині “шістка” підбила київський “Мерседес”

24/04/2017 0
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23 квітня в обід надійшло повідомлення від мешканця Києва. Чоловік заявив, що в його автомобіль врізався ВАЗ -2106 і є потерпілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “Жигулів” порушила правила дорожнього руху і зіткнулася з автомобілем Mercedes. В результаті удару кермувальниця вітчизняного авто звернулася до лікарні.

У неї медики констатували струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Після огляду її відпустили, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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