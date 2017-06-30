На Тернопільщині шалено росте кількість хворих на кір

30/06/2017 Розмір тексту:

Епідеміологічна ситуація із захворюваністю на кір ускладнюється в регіоні. Останнім часом зафіксували понад п’ятдесят випадків захворювання. Лікарів-епідеміологів насторожує дефіцит вакцини проти кору.

Найбільше хворих на кір виявили у Бучацькому районі. Це пов’язано в основному з тим, що чимало батьків з цього району через релігійні погляди відмовляються робити щеплення дітям.

«На кір переважно хворіють діти від 1 до чотирьох років. Велика кількість хворих у Бучацькому районі пов’язана з тим, що там батьки відмовляються від щеплень. Окрім Бучацького району, спалах захворюваності спостерігається у Чортківському, Борщівському, Збаразькому районах. Щоб зупинити тенденцію поширення захворюваності в регіоні розроблено конкретний план протиепідемічних заходів. Очікуємо виділення грошей з місцевих бюджетів на закупку необхідної вакцини», – відзначив заступник директора державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України Володимир Паничев.

Лікарі кажуть, що у жителів Тернопільщини немає доброго імунітету від кору, через відсутність необхідних щеплень. Згідно з інформацією служби статистики, захворюваність на кір в області перевищує середній рівень в державі.

Софія Романська