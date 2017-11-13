На Тернопільщині шалено подорожчає м’ясо?

13/11/2017 Розмір тексту:

Ціни на м’ясо стрімко зростають в усіх регіонах України, – інформує Держкомстат. Упродовж трьох місяців м’ясо подорожчало на 13 – 16%. Ситуацію пов’язують з африканською чумою. Прогнози фахівців невтішні: ближче до Різдвяних свят спостерігатиметься чергове підвищення цін.

Спалахи африканської чуми у різних регіонах України є однією з причин дорожчання свинини, яка підтягує ціни й інших видів м’яса, – пояснюють експерти. За інформацією Держкомстату, ціна м’яса восени підвищилася в середньому на 12 – 16 грн. Причому у західних регіонах вартість цього продукту залишається найнижчою, порівняно з цінами в інших областях України.

Продавці центрального ринку кажуть: ціни м’яса завжди частково підвищуються в осінньо-зимовий період, а влітку традиційно знижуються. Однак цьогочірна ситуація дещо інша, пояснює керівник агропромислового підприємства Ігор Бойчук:

«Ми бачимо дефіцит м’яса. А чому є дефіцит м’яса? Почастішали спалахи африканської чуми. Випадки трапляються все частіше по різних районах нашої області. І ще одне – скорочується поголів’я свиней і ВРХ. Якщо ситуація не стабілізуєтсья, будемо мати космічно високі ціни на м’ясо»

До слова, м’ясо належить до продуктів, ціни на які не контролюються державою. Вони залежать лише від конкуренції, попиту та пропозиції на ринках.

Софія Романська