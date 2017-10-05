На Тернопільщині шахраї “працюють” по-новому

05/10/2017 Розмір тексту:

З заявою про злочин до Кременецького відділу поліції звернулася жителька села Лосятин. Жінка повідомила, що потерпіла від рук пройдисвітів.

За словами краянки, 4 жовтня близько 17 години до приміщення місцевої крамниці, де вона працює продавцем завітав незнайомець. За обраний товар чоловік розрахувався купюрою номіналом 500 гривень. Не помітивши, що купюра сувенірна, жінка віддала аферистові решту – 300 гривень. Лише згодом зрозуміла, що гроші несправжні та зателефонувала в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції.

Правоохоронці звертаються до краян, якщо ви потерпіти від такого виду злочину телефонувати на лінію «102».