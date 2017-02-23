На Тернопільщині шахраї переслідують клієнтів “Ощадбанку”

23/02/2017 1
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Шахраї взялися за клієнтів Ощадбанку. Їм масово приходять повідомлення, у яких йдеться про те, що карта заблокована і просять звернутися за певним номером. Якщо зателефонувати, з рахунку пропадають всі гроші.

Тернополянин Іван Білик каже, що ніколи не був клієнтом Ощадбанку, але цими днями йому прийшло повідомлення про заблокування карти.

«Спочатку впало у вічі те, що карта заблокована. Я навіть не дочитав до кінця повідомлення, зразу почав телефонувати, а потім побачив, що з рахунку пропали всі гроші. Зрозумів, що то шахраї, але було вже пізно».

Таких ситуацій на Тернопільщині наразі дуже багато, – кажуть у головному управлінні поліції у Тернопільській області. Жителів краю просять бути обачними. Якщо банк надсилає повідомлення, то вказує останні цифри карти. Справжні працівники банку ніколи не просять повідомити ваш пін-код, зате така інформація цікавить шахраїв. При неуважності можна позбутися всіх грошей з банківської карти.

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