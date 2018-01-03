На Тернопільщині серед зими розцвіли троянди. ФОТО

03/01/2018 Розмір тексту:

Цьогорічна зима дивує теплом та капризною, непередбачуваною погодою. Замість морозів, снігу надворі плюсова температура та сонце. Тому у деяких жителів області, мов серед літа, розцвітають мальовничі троянди.

Про це у соцгрупі Люблю Заліщики написали дописувачки та поділилися фотографіями квітів, пише Реально.

“31 грудня – а вона цвіте, нехай у цьому Новому році все у нас буде добре. Здоров’я нам всім, любові, миру і добра. Нехай в душі у нас завжди цвітуть троянди, такі, як ця новорічна троянда на городі у моіх батьків. Фото зроблене сьогодні”, – написала Тетяна Пальчинська.

А ще своїми “Новорічними трояндами” поділилася Світлана Тумак.