На Тернопільщині селяни змушені власними тілами захищати свою землю

Минулого тижня Тернопіль сколихнула новина про побиття активіста, учасника АТО представниками охоронної фірми, найнятої «Мрією». Факт привернув увагу громадськості, журналістів і навіть головного поліцейського області. З цього приводу Олександр Богомол зібрав прес-конференцію і надав пояснення. Проте не меншої уваги до себе вимагають і мешканці села Городниця, що на Гусятинщині, які власними тілами змушені захищати свої землі від захоплення агрохолдингом. Про це пише сайт Тернополяни.

Як повідомляють мешканці села, у ніч з 25 на 26 квітня «Мрія» завела свої трактори на поля мешканців Городниці. Люди на цих ділянка уже посіяли соняшник, але, вочевидь, у агробізнесмена Чернявського свої плани – просто посеред ночі він хотів засіяти поля соєю. Місцеві люди стали живою стіною і погрожували лягти під техніку. Селяни категорично стверджують, що не мають жодного бажання співпрацювати з агрохолдингом «Мрія».

Як вдалося з’ясувати, ще з колишнім керівництвом агрохолдингу люди уклали договори оренди своїх земельних паїв терміном до 10-го травня цього року. Продовжувати дію угод мешканці Городниці не захотіли і, як годиться, за 30 днів до завершення терміну договорів, письмово попередили про це керівника агрохолдингу Саймона Чернявського. Навіть отримали офіційне повідомлення про те, що попередження адресату доставлене. І логічно подумали, що відтепер можуть самі розпоряджатись своєю землею. Що і зробили – посіяли соняшник. Але вночі 26-го квітня агрохолдинг пригнав на поля трактори і намагався «перекрити» людський соняшник посівами своєї сої.

Така поведінка агрохолдингу уже не дивує селян. На Гусятинщині вже є не один «щасливий» пайовик «Мрії». Найбільш промовисто про «успіх» підприємства свідчать сотні гектарів людських полів, де перезимувала незібрана картопля. Ці факти мають стати тривожним дзвіночком і для поважних банкірів, які дали мільйони доларів кредитів агрохолдингу під керівництвом донецького ставленика Саймона Чернявського.

Не можуть добитися селяни і захисту від правоохоронців. Всі ці дні та ночі за конфліктом спостерігали екіпажі трьох (!) патрульних поліцейських автомобілів, начебто аби не допустити кровопролиття. Проте стати на захист простих селян вони так і не захотіли. Мешканці Городниці ставлять логічне питання: невже, щоб українських поліцейські звернули на них увагу та захистили, селян мають побити?