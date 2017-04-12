На Тернопільщині селяни “засіяли” поле… сміттям. ФОТО

12/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

В Підгаєцькому районі люди стурбовані стихійним сміттєзвалищем.

З приходом весни мешканці області взялися наводити чистоту у власних домівках. Щоправда, забули про чистоту довкілля. Декілька сіл почали масово вивозити сміття просто в поле. Маштаби такої “любові до чистоти” вражають. Вітер розносить сміття на навколинші поля, забруднюючи ще більшу територію, повідомляє сайт zboriv.te.ua.

Люди настільки знахабніли, що дозволяють собі викидати із сміттям власні документи” Можливо, така вседозволеність визвана бездіяльністю і байдужістю місцевої влади?

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,268 / 9.53m