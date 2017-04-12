Люди настільки знахабніли, що дозволяють собі викидати із сміттям власні документи” Можливо, така вседозволеність визвана бездіяльністю і байдужістю місцевої влади?
На Тернопільщині селяни “засіяли” поле… сміттям. ФОТО
12/04/2017 0
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В Підгаєцькому районі люди стурбовані стихійним сміттєзвалищем.
З приходом весни мешканці області взялися наводити чистоту у власних домівках. Щоправда, забули про чистоту довкілля. Декілька сіл почали масово вивозити сміття просто в поле. Маштаби такої “любові до чистоти” вражають. Вітер розносить сміття на навколинші поля, забруднюючи ще більшу територію, повідомляє сайт zboriv.te.ua.
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