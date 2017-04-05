На Тернопільщині селяни викопали смертельно небезпечний “скарб”

05/04/2017 0
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4 квітня групою піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знешкоджено 4 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Так, у селі Заруддя Зборівського району було знайдено два артснаряди калібром 76 мм. У селі Жуківці цього ж району – артилерійський снаряд калібром 105 міліметрів та мінометну міну калібром 82 мм.

Цього ж дня в селі Яструбово Козівського району під час проведення земляних робіт місцеві мешканці натрапили на 5 артилерійських снарядів калібром 76 мм. Територія, прилегла до місця небезпечної знахідки, буде ретельно обстежена піротехніками ДСНС. Після цього всі боєприпаси вилучать та знищать у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомляють в управлінні ДСНС.

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