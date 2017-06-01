На Тернопільщині селяни викопали артилерійський снаряд

01/06/2017 0
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31 травня на території приватного домогосподарства в селі Соколів Теребовлянського району під час проведення земляних робіт виявили артилерійський снаряд калібру 76 мм.

Про подію люди сповістили Служби порятунку «101».

На виклик направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Після проведення обстеження території, прилеглої до місця небезпечної знахідки, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху, повідомляють в управлінні ДСНС.

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