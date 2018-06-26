На Тернопільщині селяни шукали гриби, а знайшли снаряди
26/06/2018 0
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25 червня місцеві мешканці у лісосмузі поблизу села Ягільниця Чортківського району під час збирання грибів виявили 12 артилерійських снарядів калібром 23 мм часів Другої світової війни.
Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
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