На Тернопільщині селяни шукали гриби, а знайшли снаряди

26/06/2018 Розмір тексту:

25 червня місцеві мешканці у лісосмузі поблизу села Ягільниця Чортківського району під час збирання грибів виявили 12 артилерійських снарядів калібром 23 мм часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.