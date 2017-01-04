П’яний “терорист” замінував районний суд на Тернопільщині

04/01/2017 Розмір тексту:

Службою безпеки України спільно з Національною поліцією затримано телефонного «терориста», котрий здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування Бучацького районного суду, що на Тернопільщині.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістюУСБУ в Тернопільській області.

3 січня у чергову частину Управління ДСНСУ в Тернопільській області надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні Бучацького районного суду закладено вибухівку. Проведеними пошуковими заходами вибухового пристрою у будинку не виявлено.

Того ж дня правоохоронцями встановлено особу чоловіка, який анонімно повідомив про хибну погрозу. Ним виявився 27-річний мешканець Бучацького району, котрий «замінував» будівлю суду у стані алкогольного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

За вчинення означеного правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Слідство триває.