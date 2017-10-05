На Тернопільщині рибалка зловив на гачок… рушницю

05/10/2017 Розмір тексту:

Тридцять три одиниці зброї здали жителі Тернопільщини за чотири дні жовтня. В області, як і по Україні в цілому, 1 жовтня стартував місячник добровільної здачі зброї.

Серед зданого арсеналу – дві нарізних мисливських рушниці, дев’ятнадцять мисливських гладкоствольних рушниць, серед яких лише вісім одиниць зареєстрованих.

Принесли до поліції і п’ять одиниць холодної зброї. Зафіксували співробітники сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в області і здачу 142 набоїв.

Під час риболовлі в селі Ланівці Борщівського району місцевий житель з озера виловив частини мисливської гладкоствольної рушниці. Знахідку чоловік приніс до місцевого відділення поліції.

З гладкоствольною рушницею марки “ТОЗ 66″ прийшов до Збаразького відділення поліції мешканець села Травневе. Дана зброя належала його покійному дідусеві. Після оформлення усіх дозвільних документів чоловік планує рушницю переоформити на себе.

У секторі контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи нагадують, що незареєстрована зброя – це не лише порушення закону, а й причина нещасних випадків. Громадяни, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції та здадуть зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.