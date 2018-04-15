На Тернопільщині рятувальники провели успішну “спецоперацію”. ФОТО

15/04/2018 0
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На Тернопільщині надзвичайники рятували собаку, яка впала у відкритий каналізаційний люк і самостійно не могла вибратися.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Андрій Пачва, пише ternopil.te.ua.

Інцидент трапився 14 квітня близько першої години дня у селі Торське.

Рятувальники дістали тварини за допомогою драбини-палки.

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