На Тернопільщині рятувальники провели успішну “спецоперацію”. ФОТО
15/04/2018 0
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На Тернопільщині надзвичайники рятували собаку, яка впала у відкритий каналізаційний люк і самостійно не могла вибратися.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Андрій Пачва, пише ternopil.te.ua.
Інцидент трапився 14 квітня близько першої години дня у селі Торське.
Рятувальники дістали тварини за допомогою драбини-палки.
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