На Тернопільщині рятувальники провели небезпечну спецоперацію. ФОТО

25/02/2017 Розмір тексту:

Різке потепління, що днями прийшло на територію нашого краю, спричинило швидке танення снігу, а відтак – підтоплення підвальних приміщень домогосподарств, утворення заторів криги у руслах річок.

Так, 23 лютого 2017 року рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ліквідували затори льоду, що виникли на річці Стрипа на території міста Бучач внаслідок льодоходу, повідомляють в управлінні ДСНС.

Впродовж доби фахівці Служби порятунку неодноразово залучалися до виконання завдань, пов’язаних із підтопленням житлових будівель.

Зокрема, 23 лютого о 10:00 черговий караул МПК села Золотники відкачав воду із подвір’я місцевих мешканців села Підруда Теребовлянського району.

О 11:25 рятувальники МПК Вишнівець брали участь у заборі води із підвалу житлового будинку смт. Вишнівець Збаразького району.

О 14:25 фахівці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління відкачали воду із підвалу одного із домогосподарств смт. Велика Березовиця Тернопілського району.