На Тернопільщині пожежники гасили лелече гніздо

24/10/2017 Розмір тексту:

23 жовтня о 06:58 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Личківці Гусятинського району.

На виклик направили черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік особового складу.

Бійці Служби порятунку провели розвідку та встановили, що під час короткого замикання електричних проводів, загорілося лелече гніздо, яке знаходилося на електричному стовбі поблизу господарської будівлі.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС уже о 07:06 вогонь зупинили, а о 07:07 – повністю ліквідували, повідомляють в управлінні ДСНС. Врятовано господарську будівлю.