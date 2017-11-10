На Тернопільщині розширюють лікувальний корпус для реабілітації учасників АТО. ФОТО

10/11/2017 Розмір тексту:

Обласний наркологічний диспансер, який функціонує в Тернопільській області, обслуговує не тільки людей, котрі потребують цього, а й безпосередньо предметом окремої уваги є реабілітація учасників бойових дій, учасників АТО та демобілізованих бійців.

Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду проведення реконструкції лікувального корпусу №2 КУТОР «Тернопільський обласний наркологічний диспансер». Реконструкція корпусу здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

«Для нас важливо забезпечити повноцінне функціонування закладу, створити комфортні умови не тільки з точки зору перебування бійців, а й відповідно здійснити технічне переоснащення закладу. Саме тому, ми поставили собі за мету цього року розпочати реконструкцію корпусу. Наразі головне завдання – це прибудова третього поверху, що дасть можливість розгорнути додаткових 30 ліжко-місць для учасників АТО», – поінформував Степан Барна.

При цьому він наголосив, що не менш важливим є питання – прибудови приймального відділення. Загальна вартість проекту складатиме майже 11 млн. грн., понад 8 мільйонів з яких виділено з Державного фонду регіонального розвитку.

«Дуже важливо, що до цього процесу долучається також Тернопільська обласна рада. Цього потребують учасники АТО, і з цього приводу звертаються безпосередньо спілки учасників антитерористичної операції, які потребують відповідних умов. Тому працюємо над тим, щоб наші воїни почувалися впевнено та комфортно», – підкреслив Степан Барна.

Принагідно, головний лікар наркологічного диспансеру Василь Галанов поінформував, що відділення для реабілітації демобілізованих та учасників АТО створили два роки тому. В його структурі відкрито 30 ліжок. На сьогоднішній день перебувають на реабілітації 4 особи, які проходять курс медичного лікування з подальшою реабілітацією. Загалом за 2016 рік, як повідомив Василь Галанов, пролікували 175 осіб. За десять місяців 2017 року лікування отримали уже понад 160 осіб.