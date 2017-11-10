На Тернопільщині розширюють лікувальний корпус для реабілітації учасників АТО. ФОТО
Обласний наркологічний диспансер, який функціонує в Тернопільській області, обслуговує не тільки людей, котрі потребують цього, а й безпосередньо предметом окремої уваги є реабілітація учасників бойових дій, учасників АТО та демобілізованих бійців.
Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду проведення реконструкції лікувального корпусу №2 КУТОР «Тернопільський обласний наркологічний диспансер». Реконструкція корпусу здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
«Для нас важливо забезпечити повноцінне функціонування закладу, створити комфортні умови не тільки з точки зору перебування бійців, а й відповідно здійснити технічне переоснащення закладу. Саме тому, ми поставили собі за мету цього року розпочати реконструкцію корпусу. Наразі головне завдання – це прибудова третього поверху, що дасть можливість розгорнути додаткових 30 ліжко-місць для учасників АТО», – поінформував Степан Барна.
При цьому він наголосив, що не менш важливим є питання – прибудови приймального відділення. Загальна вартість проекту складатиме майже 11 млн. грн., понад 8 мільйонів з яких виділено з Державного фонду регіонального розвитку.
«Дуже важливо, що до цього процесу долучається також Тернопільська обласна рада. Цього потребують учасники АТО, і з цього приводу звертаються безпосередньо спілки учасників антитерористичної операції, які потребують відповідних умов. Тому працюємо над тим, щоб наші воїни почувалися впевнено та комфортно», – підкреслив Степан Барна.
Принагідно, головний лікар наркологічного диспансеру Василь Галанов поінформував, що відділення для реабілітації демобілізованих та учасників АТО створили два роки тому. В його структурі відкрито 30 ліжок. На сьогоднішній день перебувають на реабілітації 4 особи, які проходять курс медичного лікування з подальшою реабілітацією. Загалом за 2016 рік, як повідомив Василь Галанов, пролікували 175 осіб. За десять місяців 2017 року лікування отримали уже понад 160 осіб.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...