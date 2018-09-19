На Тернопільщині розшукують зниклу жінку. ФОТО

19/09/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Бережанського відділу поліції розшукують Колтунову Оксану Вікторівну, 1977 року народження, жительку села Комарівка.

Жінка хворіє на психічні розлади. Близько місяця тому вийшла з дому і її місцеперебування невідоме. Родичі спочатку намагалися самостійно розшукати зниклу, але все ж звернулися за допомогою в поліцію.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 40-45 років, зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве.

Була одягнена в штани темного кольору, коричневий светр та зелені капці.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцезнаходження, поліцейські просять телефонувати за номерам у Бережанах (03548) 2-12-45, або на лінію «102».