На Тернопільщині розшукують зниклу жінку. ФОТО
19/09/2018 0
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Правоохоронці Бережанського відділу поліції розшукують Колтунову Оксану Вікторівну, 1977 року народження, жительку села Комарівка.
Жінка хворіє на психічні розлади. Близько місяця тому вийшла з дому і її місцеперебування невідоме. Родичі спочатку намагалися самостійно розшукати зниклу, але все ж звернулися за допомогою в поліцію.
Прикмети розшукуваної: на вигляд 40-45 років, зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве.
Була одягнена в штани темного кольору, коричневий светр та зелені капці.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцезнаходження, поліцейські просять телефонувати за номерам у Бережанах (03548) 2-12-45, або на лінію «102».
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