На Тернопільщині розшукують жінку з очима, обведеними сажею

24/04/2017 Розмір тексту:

Співробітники Теребовлянського відділу поліції розшукують жительку села Слобідка Глову Марію Павлівну, 1968 р.н, котра 20 квітня пішла з дому і не повернулася.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке чорне із сивиною, страждає на психічну недугу.

Була одягнена у зимову куртку темно-синього кольору, сірі джинси, темно-коричневий светр, на голові мала чорну хустину та чорний блайзер. Із собою мала пакет з їжею.

Особливі прикмети: очі обведені чорною сажею; на контакт із сторонніми людьми не йде; може пересуватись в сторону с. РалівкаСамбірського району Львівської області, звідки родом, або вести бродячий спосіб життя на смітниках, біля сміттєвих контейнерів.

У випадку контакту з людьми називає своє прізвище як Патриляк, Федечко.

Кому щось відомо про місце перебування розшукуваної, звертайтеся у Теребовлянський відділ поліції за адресою: м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 13, або за телефоном чергової частини (03551) 2-12-45, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.