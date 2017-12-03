На Тернопільщині розшукують водія, котрий збив жінку

03/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Борщівщині водій, збивши жінку, втік з місця автопригоди.

Аварія трапилася у селі Мушкатівка, неподалік зупинки громадського транспорту. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як стало відомо, близько 17:30 на трасі Татарів-Косів-Борщів-Кам’янець-Подільський водій автомобіля збив велосипедиста. Керувала двоколісником мешканка села Турильче, 1967 року народження, і рухалася вона у попутному напряму з авто.

В результаті удару потерпілу з закритою травмою грудної клітки, з переломами та саднами госпіталізували в травматологічне відділення.

На місці події працювали експерти. Вони вилучили речові докази та розшукують водія-втікача. Якщо хтось бачив дану автопригоду, повідомляйте на лінію “102”. Анонімність гарантується, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,300 / 10.37m