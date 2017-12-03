На Тернопільщині розшукують водія, котрий збив жінку

03/12/2017 Розмір тексту:

На Борщівщині водій, збивши жінку, втік з місця автопригоди.

Аварія трапилася у селі Мушкатівка, неподалік зупинки громадського транспорту. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як стало відомо, близько 17:30 на трасі Татарів-Косів-Борщів-Кам’янець-Подільський водій автомобіля збив велосипедиста. Керувала двоколісником мешканка села Турильче, 1967 року народження, і рухалася вона у попутному напряму з авто.

В результаті удару потерпілу з закритою травмою грудної клітки, з переломами та саднами госпіталізували в травматологічне відділення.

На місці події працювали експерти. Вони вилучили речові докази та розшукують водія-втікача. Якщо хтось бачив дану автопригоду, повідомляйте на лінію “102”. Анонімність гарантується, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.