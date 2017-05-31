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На Тернопільщині розшукують терориста з Луганщини. ФОТО
31/05/2017 0
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Слідчим відділом Управління СБУ в Тернопільській області розшукується житель м. Артемівськ Луганської області Грибунов Микола Миколайович 1965 року народження.
Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Прикмети розшукуваного: середньої тілобудови, зріст 170-175см., волосся руде, з сивиною.
Якщо комусь відоме місцеперебування підозрюваного, звертайтеся за телефонами у Тернополі 0352-52-45-42.
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