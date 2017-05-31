На Тернопільщині розшукують терориста з Луганщини. ФОТО

31/05/2017 0
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Слідчим відділом Управління СБУ в Тернопільській області  розшукується житель м. Артемівськ Луганської області Грибунов Микола Миколайович 1965 року народження.

Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Прикмети розшукуваного: середньої тілобудови, зріст 170-175см., волосся  руде, з сивиною.

Якщо комусь відоме місцеперебування підозрюваного, звертайтеся за телефонами у Тернополі  0352-52-45-42.

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