На Тернопільщині розшукують поліцейського-втікача, якого заскочили на хабарі

10/06/2017 Розмір тексту:

9 червня близько 22:20 працівник з дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції та інспектор управління патрульної поліції отримали 300 доларів США.

Плата йшла за непритягнення до адмінвідповідальності відповідно до статті 130 КУпАП. На гарячому “заробітчан” піймали співробітники управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, СБУ, прокуратури та УПП.

Хабарники спробували залишити місце злочину. Дорогу їм заблокували. Проте один з правоохоронців все-таки вискочив з транспорту та втік. Його місце перебування встановлюється.

Під час перевірки автомобіля під килимком переднього сидіння оперативники дістали незаконно отримані купюри.

Проводиться службова перевірка. Подія внесена в ЄРДР за статтею 368 частина 3 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.