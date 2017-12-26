На Тернопільщині розшукують чоловіка без п’ятьох пальців
26/12/2017 0
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Правоохоронці Збаразького відділу поліції ПВП розшукують жителя села Чагарі Збаразького району Кравець Петра Михайловича, 1951 року народження.
22 грудня, близько 08:00 години чоловік вийшов з дому та по даний час не повернувся. Зниклий – інвалід 2 групи та періодично веде бродячий спосіб життя.
Прикмети розшукуваного: ріст 165 см, коротке волосся з сивиною.
Був одягнений в темно-сині штани, чорну шапку та чорний плащ.
Особливі прикмети: на правій руці відсутні два пальці, на лівій три.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Збаражі (03550) 2-12-45, 2-21-38 або на лінію «102», повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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