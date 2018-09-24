На Тернопільщині розшукують 31-річного чоловіка за підозрою у вбивстві

24/09/2018 0
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Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області розшукує Олійника Ігора Ярославовича, 1987 року народження, жителя села Вербів, Підгаєцького району.

Чоловіка підозрюють вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 п.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ( умисне вбивство).

Усіх, хто бачив підозрюваного або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Підгайцях (0354) 2-21-24-5 або на лінію 102.

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