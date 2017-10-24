На Тернопільщині розшукують 18-річну дівчину, котра зникла ще два тижні тому. ФОТО

24/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільські поліцейські просять допомоги у пошуку 18-річної Процишин Мар’яни Михайлівни жительки Тернополя.

Про її зникнення повідомила сестра.

Місцеперебування дівчини невідоме з 10 жовтня, на дзвінки не відповідає.

Якщо у вас є інформація про долю Процишин Мар’яни Михайлівни, повідомте за номерами у Тернополі (код 0352) 27-10-71, 27-14-34 або 102.