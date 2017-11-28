На Тернопільщині розшукують 16-річну красуню-циганку. ФОТО
Правоохоронці Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області розшукують неповнолітню жительку міста Хмільник, Вінницької області Канц Луну Тахірівну 2001 року народження.
24 листопада, близько 16 години дівчина вийшла з дому та по даний час не повернулася, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Прикмети розшукуваної: зріст 150 – 155 см., худорлявої статури, волосся пряме темне довге, обличчя овальне, брови дугоподібні, очі темні, ніс та підборіддя прямі, мочка вільна.
Ромської національності.
Була одягнена в куртку (пуховик) та лосини чорного кольору.
При собі мала: рюкзак світлого кольору, паспорт (ІД картку), одяг, грошові кошти в сумі 2000 грн.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Вінниці: (0432) 59-40-99, 59-41-55. або на лінію «102».
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