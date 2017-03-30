На Тернопільщині розпочинається гаряча пора

30/03/2017 Розмір тексту:

Весняно-польові роботи вже розпочалися у всіх районах області, а на півдні регіону посівна кампанія – в розпалі. На проведення всіх робіт необхідно до трьох мільярдів гривень.

Триватимуть весняно-польові роботи до кінця квітня, – кажуть аграрії. Цьогорічна посівна кампанія пов’язана з великими витратами, оскільки зросла вартість насіння і мінеральних добрив, а чимало сільськогосподарської техніки потребує заміни сучасними зразками.

«Аграріям необхідно пришвидшити темпи робіт, оскільки останнім часом ми спостерігаємо ситуацію, коли скорочується весняний період, а натомість збільшується літній. Тому бувають періоди, коли дуже велика проблема з вологою. А для посівної це важливе питання. Загалом цього року випадає достатньо опадів, тому будемо сподіватися, що посівна кампанія пройде успішно. У разі проблеми з вологістю необхідно вдаватися до різноманітних технологій зрошування ґрунту», – відзначив заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Аграрії обіцяють збільшити площі посівів зернових культур, а також планують розширити плантації картоплі і цукрових буряків.