На Тернопільщині розпочався сезон полювання на “квіткових” браконьєрів

27/02/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині стартує щорічна операція «Первоцвіт». Завдання якої – вберегти від знищення перші весняні квіти, які належать до Червоної книги України. Жителів краю просять не продавати їх, і не купувати.

Екологи нагадують: всі підсніжники, шафран Гейфеля, сон-трава, проліски занесені до Червоної криги України. За реалізацію цих квітів передбачена адміністративна відповідальність.

«На жаль, торгівля первоцвітами набуває великих розмірів, починаючи зі середини лютого. Наслідком цього є виродження, а потім вимирання популяції. Дуже часто перші весняні квіти знищуються з підземними частинами, це призводить до зникнення їх в місцях природного поширення. Тому на операцію «Первоцвіт-2017» покладені великі надії. Оперативна робота буде зосереджена не лише в місцях збору, а й збуту рослин. Порушенням вважається не лише продаж рослин, а й придбання, карається накладенням штрафу від 153 гривень. Громадяни, які незаконно реалізовуватимуть первоцвіти, притягуватимуться до адміністративної відповідальності за статтею 88-1 ч. КУпАП», – застерігають в обласному управлінні державної екологічної інспекції в області.

Операція «Первоцвіт»-2017 триватиме до 31-го травня, до її проведення залучена поліція, громадські інспектори, державна лісова охорона, представники виконавчої влади, екологи.