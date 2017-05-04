На Тернопільщині розпочався масовий перерахунок субсидій

03/05/2017 Розмір тексту:

Масовий перерахунок субсидій стартував на Тернопільщині. Він триватиме кілька тижнів. Додаткових звернень від громадян не потребує.

Упродовж року жителям краю кілька разів перераховують субсидії. Перерахунки пов’язані зі зміною сезонів, підвищенням тарифів або ж, якщо у квартирі змінилася кількість зареєстрованих осіб. Завдяки цим процедурам вдається уникнути помилок, які можливі під час призначення субсидій, – пояснюють у департаменті соціального захисту населення ОДА.

Кількість субсидій продовжує зростати. Число користувачів в області наразі перевищує 227 тисяч. Це свідчить про низький рівень доходів жителів регіону.

«За перші 3 місяці цього року 227 тисяч сімей Тернопільщини отримали субсидії на загальну супу 1.5 мільярда гривень. Це значно більше, ніж у 2016-му, тоді одержувачів субсидій було 195 тисяч. Загалом в області зберігається тенденція щодо збільшення кількості користувачів субсидій. Жителі регіону продовжують звертатися. Процедура оформлення в нас досить спрощена. Думаю з цим ні в кого проблем не виникає», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

Жителям краю нагадують, що штрафів за неправомірне користування субсидією наразі немає. Проте порушникам доводиться повертати до державного бюджету використану субсидію. В області збуло зафіксовано кілька таких випадків.

Софія Романська