На Тернопільщині розпочав роботу новий рибоохоронний патруль

20/02/2017 Розмір тексту:

Минуло трохи більше 2-х тижнів з моменту, коли 30 січня новий рибоохоронний патруль розпочав роботу на території Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської та Харківської областей.

Рибоохоронний або рибний патруль – це новий персонал, відібраний на основі відкритих кадрових конкурсів із залученням громадськості, сучасне матеріально-технічне оснащення та нові підходи до роботи. Рибоохоронний патруль було створено замість ліквідованих органів рибоохорони, що були об’єктом численних нарікань збоку рибалок та підприємців галузі.

До рибного патруля Івано-Франківщини було відібрано 5 працівників, до патруля Тернопільщини 4 працівники, до Харківщини – 4 працівники, до Рівненщини – 2 працівники. З 16 по 20 січня вони проходили навчання та координацію по принципу рибоохоронного патруля Київщини на базі Управління Держрибагентства у Києві та Київській області.

За два тижні роботи рибоохоронним патрулем Харківщини проведено 8 рейдів під час яких викрито 36 порушень правил рибальства. У порушників вилучено 10 заборонених знарядь лову – сіток та 68 кг риби. Тернопільським рибоохоронним патрулем проведено 12 рейдів та викрито 14 порушень правил рибальства. Також на початку лютого Управління долучилось до гуманітарної акції, яка проводиться на Тернопільщині з метою надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів.

Рибоохоронним патрулем Івано-Франківщині проведено 11 рейдів та задокумен­товано 17 фактів порушення правил рибальства. Виявлено та вилучено 15 сітних знарядь лову, сумарна довжина понад 400 м та 2 знаряддя для багріння риби.

Рівненським рибоохоронним патрулем викрито 2 порушення правил рибальства, вилучено 2 знаряддя лову – сітку і остроги. Також рибні патрульні систематично проводять роз’яснювальну роботу серед рибалок щодо заборони лову на зимувальних ямах та меліоративних заходів у разі виникнення задухи риби.

«Випробувальний термін патрульних складе до 6 місяців. За цей час вони зможуть проявити себе та показати реальні результати роботи: затримання порушників правил рибальства, ефективна охорона водних біоресурсів. Кандидати, що у роботі переслідуватимуть власні непрозорі інтереси – випробувальний термін не пройдуть і будуть звільнені», – повідомив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

Держрибагентство поставило собі за мету відібрати у патруль людей, вмотивованих у позитивних змінах в рибному господарстві, тому з першою хвилі кадрових конкурсів в 4 управліннях заповнили лише 15 вакансій з 48. Найближчим часом буде оголошено додатковий конкурс.

«Чекаємо на людей, вмотивованих до ефективної роботи. Зі свого боку держава створює достойні умови праці – сучасна техніка, паливо та зарплата 6-7 тис грн. Це в декілька разів вище за посадовий оклад в ліквідованій рибоохороні 1,2 тис грн. Потрібно просто чесно працювати і наводити лад на наших водоймах», ̶ додав Ковалів.

Нагадаємо, реформа органів рибоохорони, що включає ліквідацію діючих органів рибоохорони та створення нового органу рибоохоронного («рибного») патруля була розпочата 30 вересня 2015 р. (постанова КМУ №894). Реформування органів рибоохорони та створення на українських водоймах системи контролю європейського рівня окрім запуску рибоохоронного патруля включає запровадження електронної системи моніторингу суден та звітності про вилов для рибалок-промисловиків, а також сертифікату походження риби.

На фото: рибоохоронний патруль Київщини під час презентації нової техніки