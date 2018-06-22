На Тернопільщині розпочалися заняття з вогневої підготовки. ФОТО

22/06/2018 Розмір тексту:

Заняття з вогневої підготовки розпочалися на базі навчально-тренувального центру 44 – ї окремої артилерійської бригади. Військовослужбовці відпрацьовують нормативи застосування стрілецької зброї для ураження різних цілей в бою.

Заняття з вогневої підготовки передбачають кілька напрямків: дотримання техніки безпеки, надання першої медичної та психологічної допомоги на полі бою, умови виконання вправ зі стрільби, орієнтування на місцевості різними способами.

«Завдання – максимально підготувати бійців. Армійці збирають та розбирають автомат АКС – 74 на час у послідовності. Перед початком проведення стрільб кожен з військовослужбовців поставився до проведення занять з належною увагою та зацікавленістю, тому практичні стрільби проходять успішно, військовослужбовці показують хороші результати. Чимало військових Тернопільської окремої артилерійської бригади уже здобули бойовий досвід в зоні АТО, тому поділитися своїми навичками з молодшими побратимами вважають за обов’язок», – розповідає прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Заняття з вогневої підготовки проводять досвідчені військовослужбовці з досвідом бойових дій.

Софія Романська